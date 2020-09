Nach einem Feuer auf dem Parkplatz vor dem Homburger Waldstadion wirft die Polizei einem 61-Jährigen fahrlässige Brandstiftung vor. In der Nacht auf Mittwoch, 9. September, soll der Mann auf der geschotterten Parkfläche vor dem Jahn-Kunstrasenplatz eine brennende Zigarette weggeworfen haben. Dadurch sei ein Kirmeswagen in Brand geraten, der dort schon seit längerer Zeit abgestellt ist. Der Schausteller-Anhänger brannte komplett ab; die Homburger Feuerwehr löschte. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelte den 61-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz habe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.