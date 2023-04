Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am ersten Advent wurden in der Evangelischen Kirche der Pfalz die neuen Presbyterien gewählt. Während die Wahlbeteiligung in den Vororten Mittelbach, Rimschweiler und Wattweiler im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren deutlich zugenommen hat, haben die Stadtgemeinden Zweibrücken-Mitte, Ernstweiler, Niederauerbach und Ixheim an Stimmen verloren.

Auch im Vorort Oberauerbach war die Wahlbeteiligung geringer, aber dennoch höher als in den Stadtgemeinden. Gewählt wurde ausschließlich per Briefwahl. Für alle Gemeinden gilt: Sie