Er ist der bekannteste Komponist von Zweibrückens Partnerstadt Boulogne-sur-Mer: Félix Alexandre Guilmant (1837-1911). Deshalb hat der Zweibrücker Bezirkskantor Helge Schulz mit einem 30-köpfigen Projektchor ein Werk von ihm einstudiert.

Von Andrea Dittgen

Guilmants „Messe solennelle“ (feierliche Messe) von 1854 wird am Samstag, 1. April, 19 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche aufgeführt. Es ist bereits das fünfte große Werk seit 2017, das Helge Hege Schulz mit einem Projektchor einstudiert hat – und die erste Messe aus der Romantik. Sie ist komponiert für vier Solostimmen, Chor und Orgel und gehört zum Frühwerk von Guilmant. Sie enthält die fünf Teile: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Als Sopransolistin wurde Laura Emeline Jaillet engagiert, die kleinen Solopartien für Tenor und Bass werden von Sängern des Chors übernommen.

Guilmant wurde 1837 in Boulogne-sur-mer geboren und lebte bis 1871 auch dort in der heutigen Rue Félix-Adam (nicht in der Rue Alexandre Guilmant, die es inzwischen auch gibt). Guilmant studierte erst bei seinem Vater, dem Organisten Jean-Baptiste Guilmant, dann bei Gustave Carulli (1801-1876), später in Brüssel bei Jacques-Nicolas Lemmens. Er wurde am Konservatorium in Boulogne schon mit 16 Jahren als Organist in Saint-Joseph, mit 20 als Chorleiter in Saint-Nicolas und Lehrer angestellt. Gemeinsam mit seinem Vater , baute Alexandre Guilmant 1860 eine einmanualige Hausorgel mit vier Registern, die er bei seine Wohnortwechseln mitnah (er zog erst nach Paris, dann nach Meudon, wo er auch starb). Bei der Einweihung der Orgeln von Saint-Sulpice und der Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris erregte sein Spiel so großes Aufsehen, dass er 1871 in Paris als Titularorganist in La Trinité als angestellt wurde.

Reisefreudiger Komponist

Er reiste gern und spielte in England, Italien, Russland und den USA, so beid er Weltausstellung 1904 in St. Louis. Er komponierte vor allem knapp hundert oft mehrteilige Werke, vor allem Orgelmusik. Neben einigen großen Sonaten schrieb er viele kleinere Werke für den gottesdienstlichen Gebrauch – und das in größerem Umfang als Bachs Orgelkompositionen, so Helge Schulz.

Darum wird vor der Messe auch Gerhard Jentschke Guilmants Orgelsonate Nr. 7 spielen. Da die Rieger-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche besser für Musik der Romantik geeignet ist als die Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche statt. Karten gibt’s an der Abendkasse.