Für Daniel Seel war es ein Dilemma. Nachdem der Landkreis Südwestpfalz am Freitag Coronarisikogebiet wurde, war nicht sicher, unter welchen Voraussetzungen er das für den Sonntag geplante 16. Benefizkonzert -mit dem Bariton Benedikt Schwarz -durchführen darf. Am Ende blieb nur die Absage.

Für Daniel Seel war es ein Dilemma. Nachdem der Landkreis Südwestpfalz am Freitag Coronarisikogebiet wurde, war nicht sicher, unter welchen Voraussetzungen er das für den Sonntag geplante 16. Benefizkonzert mit dem Bariton Benedikt Schwarz durchführen darf. Am Ende blieb nur die Absage. Am Freitagabend spielte Daniel Seel, protestantischer Pfarrer, Komponist und Organist in Hornbach, das 15. Benefizkonzert für die Kirchenorgel in der Klosterkirche – anstelle der angekündigten armenischen Pianistin, die wegen der Corona-Regelung abgesagt hatte. Aber das Konzert konnte, entsprechend der vom Landkreis Südwestpfalz zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronarichtlinien, immerhin noch stattfinden.

Neue Verordnung ab Mitternacht

Seit Samstag gilt eine neue Allgemeinverfügung, da der Landkreis nun Corona-Risikogebiet ist. Sie wurde am Freitagnachmittag bekannt gemacht und sollte ab Mitternacht gelten. Und was ist mit Konzerten, die für Samstag oder Sonntag nach den alten Corona-Regelungen geplant sind und nun plötzlich eine neue Hygiene-Genehmigung brauchen?

Gefordert wird seit Samstag für Veranstaltungen im geschlossenen Raum ein vom Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept. „Es war uns nicht klar, ob wir ein bereits genehmigtes Konzept hierfür vorlegen dürfen“, begründet Seel die Absage. „In jedem Fall hätten wir das Konzert unter sicheren Bedingungen für die Besucher spielen können.“

Genehmigung vom Gesundheitsamt nötig

Zugelassen sind im Landkreis Südwestpfalz in geschlossenen Räumen bei öffentlichen Veranstaltungen nun nur noch 50 Personen. Kurios: Auch ohne diese neue Verfügung können aufgrund der geltenden Abstandsregeln von 1,50 Metern kaum mehr als 50 Personen – oder soziale Einheiten aus demselben Hausstand – an Gottesdiensten und Veranstaltungen in der Klosterkirche teilnehmen.

Damit ändert die neue Allgemeinverfügung eigentlich nichts an der bisherigen Praxis. Es fehlte eben nur die geforderte Genehmigung des Hygienekonzepts vom Gesundheitsamt. Das es für Gottesdienste schon gibt.

„Ich habe versucht, jemanden an der Corona-Hotline im Landkreis zu erreichen. Das ist nicht gelungen“, bedauert Seel. Über Umwege zur Landrätin konnte er herausfinden, dass das vorliegende Gottesdienst-Hygienekonzept auch unter der neuen Allgemeinverfügung gilt. Aber nicht zwangsläufig für Konzerten?

Kein Vorwurf an die Landrätin

„Ich mache der Landrätin ausdrücklich keinen Vorwurf“, betont Seel. „Ich hätte mir aber gewünscht, dass ich jemanden an der Hotline erreicht hätte. Wenn solche Dinge erlassen werden, wäre es gut, wenn man wenigstens einen Ansprechpartner hat.“

Thorsten Höh, Pressesprecher des Landkreises, bittet für die am Wochenende eingetretene Situation um Verständnis. Die Tagung der Corona-Taskforce sei erst am Freitag um 17 Uhr beendet gewesen. Der Kreis habe keinen Spielraum gehabt, ab wann die neue Allgemeinverfügung zu gelten habe. „Es war notwendig, dass sie direkt ab Samstag, 0 Uhr, gilt“, so Höh. Der Inhalt der Verfügung sei auch erst um 17 Uhr festgelegt gewesen. Die Auswirkungen müssten erst aufgearbeitet werden.

Verwaltung gelobt Besserung

Diese und ähnliche Fragen will die Kreisverwaltung künftig schnellstmöglich über das Internet klären auf der Webseite lksuedwestpfalz.de in der Rubrik der regelmäßig gestellten Fragen (FAQ) zu Corona. Damit soll der ununterbrochene Informationsfluss auch am Wochenende sichergestellt und aktualisiert werden.

Für eine kurzfristige Prüfung eines Hygienekonzepts, seitens des Gesundheitsamts am Wochenende, seien auch unter kurzfristigen Änderungen von Allgemeinverfügungen keine Kapazitäten mehr vorhanden. „Das war schlicht nicht mehr zu ermöglichen“, bittet Höh um Verständnis.