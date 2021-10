Bis auf den letzten Platz besetzt mit rund 70 Zuhörern, die allerdings Corona bedingt Abstand halten mussten, war am Freitagabend die protestantische Kirche St. Martin in Großbundenbach besetzt, als „Hexeschuss“ spielte. Die fünfköpfige Band aus Saarbrücken und Mandelbachtal konnte sich im Rahmen des Festival Euroclassic keinen bessern Ort aussuchen, an dem sie ihren mitreißenden Irish Folk spielt. Im Altarraum versetzten gemalte Ritterfiguren die Zuhörer in andere Zeiten, die Hexeschuss-Musiker sorgten für eine musikalische Reise über den Ärmelkanal hinweg auf die Grüne Insel. Balladen, Rockiges, irische Trinklieder, Musik von irischem Glück und irischem Schwermut sorgten für ausgelassene Stimmung in den Kirchenbänken. Nur mühsam konnten sich etliche Besucher beherrschen, nicht aufzuspringen und zu tanzen zur Musik. Über 25 Lieder spielte die Band im Altarraum, und bei ihrem ersten Song „Tom Billy“s Favorite“ bekam sie sogar Unterstützung. Hausherr und Gastgeber, Pfarrer Milan Unbehend, stimmte aus dem Zuschauerraum heraus mit ein mit seinem Banjo und sorgte so für die erste Überraschung des Abends. Mit ihrer Musik schaffte das Quintett über mehr als zweieinhalb Stunden eine so dichte Atmosphäre, dass man sich direkt in einem irischen Pub wähnte, wenn man für einen Moment die Augen schloss und an Stepptänzer und ein Pint Kilkenny dachte.