Wie ergreifend ein Gottesdienst sein kann, wenn dieser von einem guten Chor begleitet wird, zeigte sich am Sonntagmorgen in der katholischen Kirche in Contwig.

Eigentlich sollte der Festgottesdienst zum 175. Geburtstag des katholischen Kirchenchores St. Laurentius im Oktober stattfinden. Erkrankungen machten den Termin unmöglich. Doch der Kirchenchor St. Laurentius ließ sich nicht entmutigen. Es hat sich gelohnt. Der Chor setzte ein klares Zeichen für Gemeinsamkeit und Wohlklang. Nicht zuletzt, weil er eine wohl zukunftsweisende Kooperation mit dem katholischen Kirchenchor Stambach eingegangen ist. Das zeigte sich eindrucksvoll am Sonntag. Die Messe von Charles Gounod heißt eigentlich Messe brève no. 7 und ist der Heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Kirchenmusik gewidmet. Vorgetragen wurde sie unter Dirigent Peter Schwalbach und mit Orgelsolist Johannes Hepp.