Mit einem Tag der offenen Tür stellt die protestantische Kirchengemeinde Webenheim am Donnerstag, 10. März, 10 bis 15 Uhr, offiziell ihr neues Kolumbarium in der Martin-Luther-Kirche in Dienst. In den vergangenen Monaten wurde der rückwärtige Teil des Kirchenraums zu einer Urnengrabstätte umgewidmet. Die Künstlerin Madeleine Dietz, die die Anlage gestaltet hat, wird am Donnerstag zugegen sein. Pfarrerinnen und Pfarrer, das Presbyterium und Mitarbeiterinnen der Verwaltung stehen für Fragen und zum Gespräch zur Verfügung. Für die Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr sind Orgelmusik, eine Laudatio auf die Künstlerin und die Grußworte von Ehrengästen geplant.