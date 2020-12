In der Martin-Luther-Kirche in Webenheim kann ein Kolumbarium, ein Aufbewahrungs-Ort für 600 Urnen, eingerichtet werden. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Blieskastler Stadtrat am Donnerstag dem Vorhaben der Kirchengemeinde zu.

Das protestantische Dekanat Zweibrücken, zu dem die Webenheimer Luther-Kirchengemeinde gehört, hatte Anfang November den Antrag auf eine solche Begräbnisstätte in der Kirche gestellt, die Stadtverwaltung Blieskastel prüfte ihn. Ergebnis: Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sei die Kirchengemeinde berechtigt, „die Friedhofsträgerschaft auszuüben“.

Die Kirchengemeinde plant nun, im hinteren Bereich der Kirche eine Art Friedhof einzurichten. Dort können in Webenheim lebende, aber auch Interessierte aus dem ganzen Saarland und der Pfalz ihre Angehörigen bestatten lassen. Die Konfession spiele keine Rolle. Die Ruhezeit der Urnen betrage 20 Jahre. Anschließend sollen sie in einen separaten Raum innerhalb der Kirche umgebettet werden und dort bleiben. Die Lutherkirche ist derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen. Außer der Urnengrabstätte wird ein barrierefreier Eingang geschaffen. Daneben wird die Orgel überholt. Veranschlagt sind Kosten von 750 000 Euro. Die Renovierung und der Umbau sollen unter anderem mit den Einnahmen aus dem Kolumbarium bezahlt werden.