50 neue Bauplätze auf 52000 Quadratmetern am Ixheimer Kirchberg – das will die Bürgerinitiative unbedingt verhindern. Sie hat Rechtsanwälte eingeschaltet, die die Stadt im Namen ihrer Mandanten nun auffordern, das Bebauungsplanverfahren „Wohnen am Kirchberg“ einzustellen. Die Stadt bleibe den Nachweis schuldig, dass es in Zweibrücken einen so großen Bedarf an Baugrundstücken gibt, lautet das Hauptargument der beauftragten Juristen.

Das Schreiben der Saarbrücker Anwaltskanzlei Rapräger ging nicht nur der Stadt zu, sondern auch der Bauaufsicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Laut Kanzlei weisen die vorliegenden Planungsunterlagen den von der Stadt angeführten hohen Bedarf an Baugrundstücken nicht nach. Die Anwälte berufen sich unter anderem auf das Landesentwicklungsprogramm (LEP) von 2008 und den darin festgehaltenen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung (sinkende Einwohnerzahl in Zweibrücken) sowie Festsetzungen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung.

Land: Erst die Lücken in der Stadt füllen

Das LEP gebe vor, dass neuer Wohnraum vorrangig in innerstädtischen Baulücken oder auf innerstädtischen Flächen geschaffen wird, bevor an den Rändern der Ortslagen neue Baugebiete ausgewiesen werden. Die Stadt müsse deshalb darlegen, wie viele freie Bauplätze derzeit wo in Zweibrücken zur Verfügung stehen und nachweisen, dass diese den – ebenfalls nachzuweisenden - Bedarf nicht decken können, so die Rechtsanwälte. Mit Grund und Boden sei sparsam umzugehen, die Flächenversiegelung auf das Notwendige zu begrenzen, auch das gebe das Land vor. Dass die Stadt versuche, durch eine Änderung des Flächennutzungsplans die landesplanerischen Vorgaben zu umgehen, sei nicht statthaft.

Auch das Thema Kaltluft wird in dem Anwaltsschreiben noch einmal aufgegriffen. Hier wird aus dem Gutachten von 1996 des Kaiserslauterer Büros L.A.U.B. zitiert: „Die aus den betroffenen Gebieten abfließende Kaltluft kommt vor allem den dichter bebauten Bereichen des alten Ortskerns von Ixheim zugute. Das Tälchen nördlich IX 38 sollte daher unbedingt frei gehalten werden. Oberhalb der beiden Kirchen und des Friedhofs setzt sich eine weitere Abflussbahn fort, die direkt zum Ortskern führt. Auch sie sollte freibleiben.“

Rechtsanwälte: „Unverständlich“ und „unzulässig“

Die Stadt lasse sich von einem Klimaexperten coachen, der festgestellt habe, dass die Temperaturen auch in Zweibrücken weiter steigen werden und dass die Versorgung mit Frischluft von den Höhenlagen wichtig sei. Der Stadtrat habe deshalb am 30. September beschlossen, Kaltluftentstehungsgebiete und –schneisen nicht zu bebauen. Umso unverständlicher erscheine die Entscheidung des Stadtrats, am Kirchberg nun doch Bauplätze ausweisen zu wollen, so die Rechtsanwälte. Die beschlossenen Klimaschutz-Auflagen für Bauherren seien zum Teil gar nicht zulässig, was das Baurecht angehe.

Das Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei führt noch weitere Punkte auf, darunter einen unzumutbaren Zu- und Abfahrtsverkehr, den Artenschutz und die problematische Entwässerung. Sprecher der Bürgerinitiative kündigten am Freitag an, ein Neubaugebiet am Kirchberg auf keinen Fall hinnehmen zu wollen. Man behalte sich auch vor, das 17-seitige Rechtsanwaltsschreiben der Landesregierung zukommen zu lassen.