Das Streben nach Glück war die Idee zu dem Film „Die verlorene Sonnenwende“ (1995) der saarländischen Filmemacher Thomas Wagner und Bernd Mohr. Am Wochenende wird der Spielfilm im Beisein der Regisseure in der Kinowerkstatt St. Ingbert gezeigt.

„Die verlorene Sonnenwende“ mit Esther Dörr, Emina Posluk, Werner Schmitt, Michael Müller und Jörg Drießler entstand im Saarland und gewann beim Worldfest Houston in Texas (USA) den Silver Award als bester Film. Ursprünglich geplant als Kurzfilm von 20 Minuten, wurde er schließlich knapp eine Stunde lang.

„Ohne Andrej Tarkowskij, der zu den bedeutendsten Filmemachern unserer Zeit gehört, gäbe es den Film in dieser Form nicht“, so Thomas Wagner. „Die verlorene Sonnenwende“ handelt von drei Brüdern , die das Land der Sonnenzeit verlassen haben, um ihr Glück zu suchen und verirren sich im Nebelland. Der eine wird verrückt, der zweite begeht Selbstmord, der dritte wird zum Eremiten, dem die Kräfte schwinden. Aber ein kleines Mädchen kommt bringt ihm und einem fast vertrockneten Baum jeden Tag Wasser. Denn es glaubt an ein Wunder, das alles zum Guten wendet.

Da sich dieser Film auf die Tarkowskij-Filme „Stalker“ (1979) und „Nostalghia“ (1983) bezieht, werden die auch gezeigt: Am Samstag, 29. April, 19 Uhr. läuft „Sonnenwende“ mit „Nostalghia“, am Sonntag, 30 April, 19 Uhr mit „Stalker“, davor und dazwischen sprechen die Regisseure mit dem Publikum.