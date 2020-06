Die Kinowerkstatt St. Ingbert geht einen ungewöhnlichen Weg. Sie zeigt jeden Abend um 20 Uhr einen Arthaus-Film für maximal zwölf Zuschauer, der exakt zu dieser Zeit von dem Kino Lodderblast in Hannover im Original mit Untertiteln gestreamt wird – mit nachfolgendem Gespräch mit dem Regisseur oder einem anderen Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Am Samstag ist auf der großen Leinwand „Dusky Paradise“ (2017), das (englischsprachige) Debüt des deutschen Regisseurs Gregory Kirchhoff (27) zu sehen, der sich anschließend befragen lässt. Kirchhoff drehte danach „Ostfriesisch für Anfänger“ mit Didi Hallervorden. Am Sonntag läuft die englische Doku „Don’t Blink - Robert Frank“ (2015) von Laura Israel über den berühmten Fotografen und Filmemacher aus der Schweiz, der nach Amerika auswanderte und 2019 im Alter von 94 Jahren starb. Zum Filmgespräch kommt die Göttinger Fotografin und Filmregisseurin Franziska Stünkel (47). Infos: kinowerkstatt.de