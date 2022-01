Einzelkarte 8,50 Euro

(plus zwei Euro pro Buchungsvorgang, es empfiehlt sich, mehrere Tickets zusammen zu buchen)

Die Tickets gibt es ab 10. Januar, 10 Uhr unter ffmop.reservix.de.

Im Kino kann an alle Filme aus den vier Wettbewerben sehen plus den Film „Schlussklappe“ aus der Reihe Mop-Watchlist. Es gibt drei Vorstellungen pro Tag: um 15, 18 und 20.30 Uhr. Jeder Film ist nur zu einem einzigen Zeitpunkt in allen neun Festivalkino parallel zu sehen. Es gilt 2G plus.

Festivalkinos und Sitzplatzzahl):

Saarbrücken: Cinestar 1 (150), Camera zwo (78), Passage (134), Achteinhalb (37), Filmhaus (63), St. Ingbert: Kinowerkstatt (45), Homburg: Eden (48), Saarlouis: Movieworld (37), Bous: Thalia (70).

Die Kinos werden mit 50 Prozent der Plätze belegt, damit Abstand gehalten werden kann. Sollten neue Corona-Regelungen die Kinos schließen, wird alles nur online gezeigt.

Am 16. Januar wird nur der Eröffnungsfilm im Kino gezeigt, der Wettbewerbsfilm „Everything Will Change“ (19.30 Uhr).

Streaming-Tickets

Einzelkarten: 8,50 Euro

(plus zwei Euro pro Buchungsvorgang, es empfiehlt sich, mehrere Tickets zusammen zu buchen)

Die Tickets gibt es ab 10. Januar, 10 Uhr unter ffmop.de unter der jeweiligen Festivalsparte.

Die Wettbewerbsfilme können erst zum Zeitpunkt der Kinopremiere gestreamt werden, alle anderen sofort bei Festivalbeginn (16,. Januar, 19.30 Uhr). Bei Kurz- und mittellangen Filmen gibt es ein Ticket für ein Programm (das vier oder fünf Kurzfilme enthält). Streaming-Tickets können bis Sonntag, 26. Januar, 23.59 Uhr, gekauft werden. Ein Film ist ab dem Zeitpunkt, an dem er gestartet wird, 24 Stunden verfügbar. Innerhalb dieser 24 Stunden kann man die Wiedergabe unterbrechen und später fortsetzen. Sobald man 51 Prozent eines Films gesehen hat, erscheint ein Abstimmungsbutton für den Publikumspreis. Zu jedem Film gibt es auf der Plattform ein voraufgezeichnetes Regiegespräch.

Das Streamen ist nur in Deutschland möglich (Geo-Blocking). Grund: die möglichen Karriere eines Films, damit er auch bei Festivals im Ausland als dortige Premiere gezeigt werden kann. Die Zahl der Streaming-Tickets ist begrenzt.

Als Uraufführungsfestival empfindet man in Saarbrücken eine große Verantwortung gegenüber der Festival- und Auswertungskette von Filmen. Nach der Uraufführung beim Mop geht der Film hoffentlich auf Festivalreise, bekommt einen Verleih oder wird an einen Weltvertrieb verkauft. Aus Gründen der Fairness dieser möglichen Karriere gegenüber hat sich das Festival bei der Begrenzung der Streamingtickets am Präsenzfestival orientiert. Von einigen Ausnahmen abgesehen, sollen pro Programm über 1000 Tickets verfügbar sein.

Ein Wettbewerbsfilm kann nicht gestreamt werden, weil die Produzenten das verboten haben: „Vier Sterne plus“.

Programm

Wettbewerb Spielfilm (10 Filme)

Wettbewerb Dokumentarfilm (8)

Wettbewerb mittellang (11/4 Progr.)

Wettbewerb Kurzfilm (20/5 Progr.)

Mop-Shortlist Fiktion (11/2 Progr.)

Mop-Shortlist Doku (5)

Mop-Watchlist (3)

Mop-Watchlist Saarland (2)

Kurzfilme Ludwigsburg-Paris (6)

Kurzfilm-Tour (4)

Preisverleihung

Die Preisverleihung am 26. Januar, 19.30 Uhr, kann kostenlos live gestreamt werden.