Im gut durchlüfteten Saal gratuliert die Kinowerkstatt St. Ingbert in dieser Woche Kinovedteran Clint Eastwood zum 90. Geburtstag mit „Der Texaner“ von 1976.

Der Western (Originaltitel „The Outlaw Josey Wales“) ist einer der besten Filme Eastwoods als Regisseur und Hauptdarsteller. Er thematisiert den Umgang mit den Indianern bei der Besiedlung und der Inbesitznahme des Westens und das aus der Sucht des einsamen Revolverhelden, der von Kopfgeldjägern gejagt wird, aber auch Streuner beschützt und am Ende mit ihnen eine Siedlung gründet– zu sehen von Donnerstag, 18. Juni, bis Samstag, 20. Juni, (am Freitag in der OmU-Fassung), jeweils um 20 Uhr.

Schon heute, Mittwoch, startet parallel das Saarbrücker Kino Achteinhalb seine Eastwood-Reihe – zusammen mit den Anglisten der Saar-Uni, also alles OmU. Zu sehen sind heute der Western „The Good, the Bad and the Ugly“ (1966), am 24. Juni der Polizeifilm „Dirty Harry“ (1973), am 1. Juli der Politthriller „In the Line of Fire“ (1993) und am 8. Juli der Boxerinnen-Film „Million Dollar Baby“ (2004, vier Oscars), jeweils um 19 Uhr mit Einführung von Bärbel Schlimbach. adi