Zum 90. Geburtstag von Jean-Luc Godard, einem der Gründer der Nouvelle Vague, spielt die Kinowerkstatt St. Ingbert am Wochenende seinen vielleicht schönsten Film, den Klassiker „Die Verachtung“ (1963) am Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr, in der deutschen Fassung, und am Sonntag, 1. November, 18 Uhr, in der französischen Originalfassung mit Untertiteln. Hauptdarsteller sind Brigitte Bardot Michel Piccoli, Jack Palance (als Filmproduzent), Fritz Lang (als Regisseur) und Godard selbst (als Regie- Assistent). Der Film in Cinemascope zeigt Godards Verachtung für Hollywood und die Kommerzialisierung des Films. Es geht um einen Film im Film, ein Liebespaar lebt sich auseinander. Das wird in der Villa Malaparte auf Capri mit der tollen Außentreppe gedreht. Und es geht um den Filmbetrieb als solchen. Fritz Lang sagt den berühmten Satz, dass Cinemascope ein Format für Schlangen ist. Im Anschluss werden noch Interviews mit Godard gezeigt, in denen er über seine Philosophie, sein Leben und seine Filme spricht. Anmeldung ist nicht nötig, Maskenpflicht auch während der Vorstellung. Eintritt: vier Euro.