Seit dem Jahr 2000 vergibt der Kinematheksverbund den Kinopreis an kommunale Kinos und filmkulturelle Initiativen. Das Saarbrücker Kino Achteinhalb hat ihn am Dienstag zum 16. Mal bekommen und liegt damit bundesweit an der Spitze.

Der Preis würdigt die Bedeutung dieser Kinos in der Präsentation des filmischen Erbes. Das Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel, von der Pirmasenserin Ingrid Kraus mitgegründet mitgeleitet, wurde in der Kategorie „Kino, das bildet“ ausgezeichnet und erhält 1000 Euro. Das Preisgeld (30 000 Euro insgesamt) kommt vom Staatsministerin für Kultur und Medien. In dieser Woche zeigt das Achteinhalb am Freitag, 30. Oktober, 19 Uhr, in seiner Reihe zum 75. Geburtstag von Rainer Werner Fassbinder „Faustrecht der Freiheit“ (1974). Franz Biberkopf macht einen Lottogewinn und wird von seinem Freund, dem Sohn eines bankrotten Industriellen, ausgenommen. Eine im Homosexuellen-Milieu angesiedelte Geschichte zwischen Melodram und Ironie. Fassbinder spielt auch die Hauptrolle, seine in Saarbrücken geborene Ehefrau Ingrid Caven eine Barsängerin. Am Freitag um 22 Uhr folgt in der Spätfilmreihe „Nachteinhalb“ der US-Science-Fiction-Film „The Blob“ (1988) im Original mit Untertiteln. Das US-Militär hat einen biologischen Kampfstoff entwickelt, der sich in der Erdumlaufbahn befindet. Der Satellit verlässt jedoch den Orbit und landet in einer Kleinstadt. Der durch Strahlung mutierte und nun äußerst lebendige Kampfstoff fällt in Form einer gallertartigen rosa Masse über die Einwohner her und wächst zu gigantischer Größe an. Eintritt: jeweils 6,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.