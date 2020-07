„Die Wanze“ heißt der Insektenkrimi für Zuschauer ab acht Jahren, den das Saarbrücker Kindertheater Überzwerg ab 3. Juli spielt. Das Ein-Personen-Stück entstand nach dem Buch von Paul Shipton von 2001 und dauert etwa eine Stunde. Es wird im Hof des Theaters am Kästnerplatz gespielt. Die Wanze Muldoon ist ein Privatdetektiv – was sonst? Sie entdeckt ungewöhnliche Vorfälle im Ameisenstaat, entkommt einem Wespen-Killer-Kommando und gerät fast in die tödlichen Fänge der Spinne. Termine: 3. Juli, 17 Uhr (Premiere); 4. Juli, 17 Uhr; 5. Juli 17 Uhr; 10. Juli, 14 Uhr; 11. Juli 17 Uhr; 12. Juli 17 Uhr. Karten: Kinder 5,50 Euro, Erwachsene sieben Euro, nur nach Reservierung unter Telefon 0681/9582830 (Montag bis Freitag 8.30 bis 15. 30 Uhr), kein Online-Verkauf.