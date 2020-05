Das Saarbrücker Kindertheater Überzwerg reagiert auf die Theaterschließungen mit einem eigenen Online-Angebot über Facebook, Youtube und auf seiner Webseite. Dort werden Hörspiele, Geschichten, Lesungen gepostet.

Aber auch Videos wie „Was machen die Rollen während der Quarantäne“ oder „Die Schutzmaske für Kinder erklärt“ und das Theaterstück „Patricks Trick“ kann man sich online ansehen.

Außerdem hat das Theater für die nächsten Wochen ein besonderes Online-Programm erstellt. Für die Größeren ab acht Jahren werden regelmäßig Geschichten mit mehreren Folgen vorgelesen. „Das Gespenst von Canterville“ von Oscar Wilde gibt es am Dienstag, 19. Mai, 17 Uhr (Folge eins), Donnerstag, 20. Mai, 17 Uhr (Folge zwei) und Folge drei am Samstag, 21. Mai, 17 Uhr. Für die Kleinen ab vier Jahren wird jeden Sonntag ab 24. Mai um 10 Uhr ein Märchen vorgelesen. Am Samstag davor (erstmals am 23. Mai) um 10 Uhr wird ein Rätsel zu diesem Märchen eingestellt. Der Gewinner erhält eine Freikarte für das Überzwerg.

Am Freitag, 22. Mai, tritt die saarländische Poetry Slammerin Andrea Maria an unter dem Thema „Dead versus alive“. Sie tritt mit eigenen Texten gegen einen toten Dichter an, dessen Texte von einem Überzwerg- Schauspieler vorgetragen wird. Man kann das Battle live mitverfolgen und abstimmen, wer gewinnen soll. Für die Folgetermine will Überzwerg einen Aufruf an Jugendliche starten, Texte zuzuschicken, die dann von den Überzwerg-Schauspielern vorgetragen) gegeneinander in einer Battle antreten werden.

Die Fans von Gruselgeschichten können sich auf den nächsten Vollmond freuen, denn dann wird es wieder schaurig: am 5. Juni 21 Uhr.

Aber am allerliebsten möchten die Überzwerge wieder vor Publikum spielen. Und da das Theater am Kästnerplatz mit 100 Plätzen relativ klein ist, planen die Überzwerge, in den Sommermonaten auf dem Hof eine Bühne aufzubauen und dort bei schönem Wetter wieder Theater anzubieten – natürlich absolut Corona-konform mit Masken, Abstandhalten und Hygieneregeln.