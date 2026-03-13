Mitreißende Musik und eine berührende Botschaft über Freundschaft und den Umgang mit der Natur: Das Musical „Yakari“ zog alle in Bann.

Schon zu Beginn beeindruckte die Inszenierung des Musicals „Yakari – Freund fürs Leben“ von Why Not!? Events mit einem abwechslungsreichen Bühnenbild. Ein Projektor ließ die Kulisse ständig wechseln: Mal erschienen weite Berge und Zelte, dann wieder ein funkelnder Sternenhimmel. Die animierten Hintergründe sorgten für eine lebendige Atmosphäre, die die jungen Zuschauer sofort in die Welt von Yakari eintauchen ließ.

Yakari ist ein kleiner Sioux-Indianer, der mir Tieren sprechen kann. Alexander Plein verkörperte den mutigen Jungen aus der bekannten europäischen Kinder-Comicreihe und Zeichentrickserie mit viel Energie, kindlicher Ausstrahlung und ausdrucksstarker Mimik. Die Geschichte spielt in Nordamerika zur Zeit der indigenen Völker und erzählt von Respekt gegenüber der Natur und den Tieren.

Das Seidentuch-Wasser

Für staunende Gesichter sorgten immer wieder die Bühneneffekte. Auch die Kostüme überzeugten das ganze Musical über. Optischer Höhepunkt war eine Szene auf dem Wasser: Mit einem großen Seidentuch wurde die Bewegung eines Flusses dargestellt, während Yakari und seine Freunde scheinbar mit dem Kanu darüber glitten. Das bewegliche Bühnenbild verstärkte die Illusion und sorgte für überraschte Blicke im Publikum. Fröhliche Musik und rhythmisches Klatschen begleiteten das Lied „Unsere Köpfe voller Fantasie“.

Während im Hintergrund idyllische Berglandschaften zu sehen waren, erklangen auch sanfte Flötenklänge. Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim gemeinsamen Regentanz: Anfangs noch etwas schüchtern, machten sie bald begeistert mit und tanzten zu den kindgerechten Schritten.

Liebling: Kleiner Donner

Emotionaler Höhepunkt war der Auftritt des Pferdes Kleiner Donner. Das niedliche Kostüm, das von zwei Darstellern bewegt wurde, sorgte für große Freude im Saal. Als Yakari das Pferd aus der Gefangenschaft befreit, zeigt sich die zentrale Botschaft des Stücks: Mut, Mitgefühl und Freundschaft mit den Tieren.

Zwischendurch riefen die Kinder laut „Kleiner Donner!“, als das Pferd plötzlich hinter Yakari auftauchte. Auch musikalisch war das Stück sehr ansprechend, etwa das fröhliche Lied „Glück ist bunt“, bei dem Blumen und Schmetterlinge über die Bühne tanzten.

Medizin herstellen

Der Auftritt des großen Adlers beeindruckte: In einem imposanten, sehr großen Kostüm spricht er Yakari Weisheiten zu und überreicht ihm eine Feder als Zeichen der Verbundenheit. „Ich bin sehr stolz auf dich“, sagt der Adler zu dem Jungen, der durch seine Liebe zu den Tieren zum Beschützer der Natur wird. Diese Szene rührte auch viele Erwachsene im Publikum.

Eindrucksvoll war, wie Yakari und seine Freunde Medizin aus Pflanzen herstellen. Begleitet von indigen klingenden Gesängen wurde die Botschaft deutlich: „Mutter Erde gibt uns, was wir brauchen.“ Der Satz „Mutter Erde ist uns nur geliehen, sie gehört uns nicht“ brachte die zentrale Botschaft des Musicals auf den Punkt.

Am Ende bleibt Yakari seiner Rolle als Freund der Tiere treu. Nachdem er den kleinen Donner sogar vor Wölfen retten kann, lässt er ihn frei. Damit zeigt er, dass wahre Freundschaft auch bedeutet, anderen Freiheit zu schenken. Vor allem die Kinder nahmen viele schöne Eindrücke mit nach Hause.

Nächster Termin

Samstag, 14. März, 17 Uhr, Landau, Jugendstilfesthalle. Tickets: reservix.de.