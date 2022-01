Aufgrund der hohen Nachfrage an Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren werden in der Impfstelle am Busbahnhof weitere Samstage für die Kleinen reserviert. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die ursprünglich angekündigten Termine am 22. Januar und 12. Februar, jeweils von 8 bis 15 Uhr, sind bereits ausgebucht. Um genügend Zeit für Aufklärungs- und Beratungsgespräche zu haben, werden an diesen Tagen maximal 200 Impfdosen des speziell für Kinder empfohlenen Vakzins von Biontech/Pfizer verabreicht.

Da die 200 möglichen Termine für den 22. Januar schnell vergriffen waren, entschied sich die Städtische Impfstelle dazu, diesen als reinen Erstimpfungstag auszuweisen. Der zweite Samstag, 12. Februar, wird nun für die dazugehörigen Zweitimpfungen genutzt.

Zusätzlich werden Termine für Erstimpfungen am Samstag, 29. Januar, ebenfalls 8 bis 15 Uhr, vergeben. Drei Wochen später, am 19. Februar, werden zur gleichen Zeit die zweiten Dosen verimpft. Laut Stadtverwaltung wurden hierfür bisher 18 Kinder angemeldet (Stand: 18. Januar). Eine Registrierung über impftermin.rlp.de oder unter Telefon 0800 5758100 ist zwingend erforderlich. Die Stadt kündigt an, bei Bedarf weitere Impfaktionen für Kinder anzubieten.