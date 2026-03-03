Seit vergangenem Freitag gibt es im Kindergarten in Rimschweiler eine neue Leseecke. Möglich wurde sie durch den Förderverein, der dafür 4300 Euro bereitstellte.

Die Spendensumme für die Leseecke kam beim Weihnachtsmarkt und bei der Kinderfasnacht der Kita Rimschweiler sowie durch Mitgliedsbeiträge zusammen, wie der Fördervereinsvorsitzende Matthias Neumann mitteilt. Der Raum, in dem sich das neu angeschaffte Mobiliar und die Bücher befinden, sei zuvor leer gewesen, so Neumann. „Der Kindergarten führt einmal im Jahr eine Buchausstellung durch, bei der Eltern und Kinder die Möglichkeit haben, sich gemeinsam über aktuelle Neuerscheinungen zu informieren.“ Zugleich biete die neue Leseecke den Eltern die Gelegenheit, ihren Kindern vorzulesen.