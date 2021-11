Am späten Montagnachmittag hat ein Unbekannter eine schwarze Jacke aus dem protestantischen Kindergarten in der Ixheimer Meisenstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Täter über die zum Lüften offenstehende Seiteneingangstür in die Kita. Zwischen 1 und 18.45 Uhr muss er sich die im Eingangsbereich abgelegte Jacke einer Bediensteten geschnappt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760.