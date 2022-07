Vor 30 Jahren begann die Geschichte des Mörsbacher Kindergartens. In dem von der Stadt angemieteten Winkelbungalow im Hanfgarten war lange nur Platz für zwei Gruppen.

2013 kam mit dem Neubau in der Höhenstraße 24 die langersehnte Verlegung der Kindertagesstätte in ein eigenes, den Bedürfnissen der Kinder gerechtes Gebäude. Nur fünf Jahre später folgte noch eine Vergrößerung. Aktuell sind 52 der 57 Kitaplätze belegt. Diese Kinder, deren Geschwister, Eltern und Großeltern, sowie viele ehemalige Kitafamilien und einige städtische Vertreter feierten am Samstag den runden Geburtstag des Kindergartens „Hand in Hand“. Neben Glitzertattoo- und Kinderschmink-Stationen und Verpflegungsständen, konnten die Kleinen bei einer Olympiade Punkte sammeln und sich ausgiebig austoben. Eierlaufen durch einen Pylonenparcours, Dosenpyramide abwerfen, im Sandkasten wurde nach Edelsteinen gesucht, mit Putzschwämmen sollten Wassereimer gefüllt werden.