In der städtischen Kita Abenteuerland in der Grinsardstraße ist das digitale Zeitalter angebrochen: Nachrichten und Infos gehen nicht mehr per Papier an die Eltern, sondern per App direkt aufs Smartphone. Sie sind so – gerade in Pandemiezeiten – schneller verfügbar. Darüber informierte die Leiterin der Einrichtung, Isabell Ferchel-Probst.

„Seit Dezember letzten Jahres wird in unserer Kita Abenteuerland die Kita-Info-App als neues Kommunikationsmedium eingesetzt“, teilt Ferchel-Probst mit. Über die kostenlose und werbefreie App werden Nachrichten, Termine und Infos aus der Kita direkt aufs Smartphone der Eltern gesendet. In der jetzigen Pandemiezeit könnten so etwa auch Rundschreiben des Ministeriums schnell und unkompliziert weitergeleitet und über damit verbundene Maßnahmen informiert werden, ergänzt Ferchel-Probst.

„Zusätzlich zu solchen wichtigen Nachrichten haben wir mit dieser App auch die Möglichkeit, einzelne Kinder und Eltern anzusprechen oder auch kleine Aktionsbriefe zu versenden“, so Ferchel-Probst. Das könnten Ideen zum kreativen Gestalten, zum Rätseln, zum Geschichtenhören sein. Einen weiteren Vorteil sieht Ferchel-Probst darin, dass die Eltern nun auch per App melden können, wenn ihr Kind nicht in die Kita kommt. Nicht zuletzt werde ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet, weil Papier und Druckerpatronen eingespart werden.