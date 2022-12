Das Ferienhaus an der Schließ, das ehemalige Schleusenwärterhäuschen, hat das Prädikat „Kinder- und familienfreundliche Unterkunft“ erhalten. Die Auszeichnung wurde von der Südwestpfalz-Touristik für drei Jahre verliehen. 14 Gastgeber hatten sich den Prüfungen gestellt und konnten überzeugen. Sie können jetzt kostenlos werben in der Broschüre „Kindererlebnis Südwestpfalz“. Im Zweibrücker Schleusenwärterhaus werden laut Jury alle Wettbewerbskriterien erfüllt. Neben separaten, verdunkelbaren Schlafzimmern gibt es Spielmöglichkeiten innen und außen, Kinderbesteck und Toilettenring. Von der Steckdosensicherung bis zur Waschmöglichkeit ist alles für einen Urlaub mit Kindern vorhanden. Vor allem aber punktet das Ferienhaus durch seine Lage: der Spielplatz am Biergarten, der Minigolfplatz und der Bootsverleih befinden sich in unmittelbarer Nähe. Gäste können zu Fuß ins Badeparadies, ins Freibad, in den Rosengarten, die Innenstadt, das Gestüt und über den Rosenweg in die Fasanerie.