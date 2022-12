Die Kinderarztpraxen stehen derzeit am Rand ihrer Leistungsfähigkeit, denn im Moment grassieren gleich mehrere heftige Ansteckungswellen gleichzeitig. Für Eltern gibt es Möglichkeiten, unnötige Infektionsrisiken im Wartezimmer zu vermeiden.

Beim geplanten Schuhstadt-Center auf dem ehemaligen Kaufhallen-Gelände in Pirmasens halt es immer wieder, aber es soll sich bald was tun.

Sie bringen Licht in die dunkle Jahreszeit, und zwar nicht nur symbolisch: Die Traktoren der Landwirte in und um Zweibrücken und Pirmasens, die demnächst wieder weihnachtlich geschmückt und beleuchtet durch die Dörfer fahren. Die Lichterfahrten sind auf jeden Fall Hingucker.

Es ist schon wieder passiert: Eine Zweibrücker Seniorin ist Telefonbetrügern aufgesessen, hat ihnen 50.000 Euro gegeben. Die Polizei ermittelt und warnt einmal mehr davor, auf solche Anrufe einzugehen.

Dass das Pirmasenser Stadtsteueramt keinen Spaß versteht, wenn es um einen fehlenden Beleg geht, das musste jetzt ein wichtiger Investor vor dem Stadtrechtsausschuss feststellen.

Nach einem Brand am Pirmasenser Dialysezentrum mussten vier Mitarbeiter ins Krankenhaus.

Wer in Gersbach feiern will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen.

Der Globus-Baumarkt in Homburg soll größer werden. Die Stadt Zweibrücken hat nichts dagegen, da sie keine negativen Auswirkungen erwartet.

Badehose und Bikini rausgesucht: Am Dienstag, 6. Dezember, um 13 Uhr öffnet das Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben. Zwei Jahre hat der Umbau gedauert. Auch in der benachbarten Bruchwiesenhalle wird wieder Sport getrieben. Ohne Publikum. Das traditionelle Fußballturnier am zweiten Weihnachtsfeiertag findet also erneut nicht statt.

Der Hauensteiner Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag und Sonntag. Rund 20 Marktbeschicker sind da, Kunsthandwerker zeigen, wie ihre Werke entstehen, es gibt ein Karussell und Musik.