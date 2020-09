Die Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen Kinderansprechers dauern an. Das teilte Werner Häfner von der Polizeidirektion Pirmasens auf Anfrage mit. Wie berichtet, soll ein Unbekannter im August und September Kinder im Zweibrücker Stadtgebiet angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert haben. Die Polizei nehme die angezeigten Vorfälle sehr ernst und untersuche sie mit Nachdruck, betonte Häfner. Inzwischen liege die Sache auch der Staatsanwaltschaft vor. Bei der Polizei angezeigt wurden bislang drei Fälle, in denen zwei Jungen und ein Mädchen angaben, dass ein fremder Mann sie aufgefordert habe, mit ihm zu kommen. Nach dem dritten angezeigten Vorfall in der dritten Septemberwoche bat die Polizei das Jugendamt, über die Schulen Schüler und Eltern zu informieren. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Wer Hinweise auf den oder die gesuchten Unbekannten hat, kann sich bei der Polizei melden unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. Häfner bittet Eltern oder andere Erwachsene, denen Kinder etwas von einem Kinderansprecher erzählen, sich zu melden. Es werde jedem Hinweis nachgegangen. Als Kinderansprecher bezeichnet die Polizei Erwachsene, die mit unklaren Absichten in Kontakt mit Mädchen und Jungen treten. Im saarländischen Walsheim soll am Montag ein Unbekannter aus einem Kleinbus heraus einen Siebenjährigen angesprochen haben.