Die Zweibrücker Jugendbücherei boomt. Umso bitterer ist es, dass ausgerechnet jetzt die Pläne für eine neue Mediothek einen herben Rückschlag erlitten haben.

Während Studien seit Jahren beklagen, dass Kinder und Jugendliche zu viel Zeit am Smartphone verbringen, zu wenig vorgelesen bekommen und schlechter lesen als früher, meldet Büchereileiterin Anne Detzler in ihrer Bilanz fürs Jahr 2025 das Gegenteil des Abwärtstrends: Die Jugendbücherei boomt. Seit 2019 ist die Ausleihe der Kinder- und Jugendbücher nach ihren Angaben sogar dramatisch gestiegen.

Das ist weit mehr als eine erfreuliche Randnotiz. Es zeigt, dass Bücher, Lesen und Bibliotheken auch heute noch eine enorme Anziehungskraft haben – wenn das Angebot stimmt. Umso bitterer ist es, dass ausgerechnet jetzt die Pläne für eine neue Mediothek einen herben Rückschlag erlitten haben. In der früheren Kaufhalle am Busbahnhof sollten Stadt- und Jugendbücherei zusammengeführt werden, ergänzt um moderne Angebote wie Arbeitsräume, ein Videostudio, einen Gaming-Bereich und ein Café. Doch daraus wird nichts: Woolworth zieht ein, die Mediothek ist dort vom Tisch.

Nun richtet sich der Blick auf die stillgelegte Karlskirche. Das ist besser als gar keine Perspektive, aber eben auch nur die zweite Wahl. Noch ist völlig offen, ob sich das Projekt dort sinnvoll und zu vertretbaren Kosten umsetzen lässt. Sicher ist nur: Wieder geht Zeit verloren. Und genau das ist die eigentliche Gefahr. Zweibrücken diskutiert seit Jahren über eine zukunftsfähige Lösung für seine Bibliotheken. Wenn nun erneut geprüft, verworfen und vertagt wird, droht aus einer guten Idee am Ende doch wieder nichts zu werden.

Hinzu kommt: Die Mediothek ist längst auch ein politischer Streitfall. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hatte das Thema im Sommer 2024 gezielt auf die Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung vor der Kommunalwahl gesetzt, weil damals noch absehbar war, dass der Rat die Pläne annehmen würde. Die CDU – seit der Kommunalwahl stärkste Fraktion im Rat – lehnt das Acht-Millionen-Projekt trotz einer 90-prozentigen Förderung durch das Land ab. Sie befürchtet, dass die Folgekosten zu hoch sind.

Auch deshalb schlägt der Oberbürgermeister vor, dass die Bibliotheca Bipontina gleich mit in die Karlskirche umziehen könnte. Denn die Räume im Helmholtz-Gymnasium sind für die historischen Altbestände nicht geeignet. Das Kombi-Paket aus Mediothek und Bipontina könnte der CDU die Idee schmackhafter machen. Gerade CDU-Stadtratsmitglied Elisabeth Metzger hakt immer wieder nach, wie es mit der Bipontina weitergeht. Sie hatte schon im März 2023 angeregt, die Karlskirche als neuen Ort für die Bipontina zu prüfen – damals noch ohne die Mediothek. Die CDU möchte die altehrwürdige Bibliothek jedoch an ihrem angestammten Platz belassen. Sie hat wiederholt vorgeschlagen, 250.000 Euro in den Haushalt einzustellen, um die Räume im Helmholtz-Gymnasium so zu sanieren, dass der Altbestand der Bipontina nach Zweibrücken zurückkehren könnte.

Durch das Aus im City Outlet besteht die große Gefahr, dass erneut viel Zeit verloren geht – schlimmstenfalls für eine Idee, die am Ende doch nicht umgesetzt werden kann. Deshalb sollten Stadt und Bücherei überlegen, ob es nicht noch andere Lösungen gibt. Dass die Stadt- und die Jugendbücherei in getrennten Gebäuden untergebracht sind, ist eine Notlösung, die schon viel zu lange andauert. Mehr als die Hälfte der Nutzer sind zwölf Jahre oder jünger. Das ist einerseits eine starke Nachricht. Andererseits zeigt es, was bislang nicht gelingt: Die Eltern kommen zwar mit ihren Kindern in die Jugendbücherei, nutzen aber offenbar viel zu selten die Stadtbücherei am Herzogplatz. Dass beide Einrichtungen seit Jahren getrennt untergebracht sind, ist mehr als ein organisatorisches Problem. Es verhindert, dass aus einem Familienbesuch ein gemeinsames Erlebnis wird.

Eine moderne, zentral gelegene Bücherei ist keine luxuriöse Spielerei. Sie ist ein Bildungs- und Kulturangebot mit direktem Nutzen für die Stadt. Die Zahlen, die Anne Detzler im Kulturausschuss vorstellte, zeigen: Der Bedarf ist da. Das Potenzial auch. Jetzt muss eine Lösung her, ohne dass wieder Jahre vergehen.