Vier von fünf Kindergartenkindern mussten bis gestern daheim betreut werden. Ab nächster Woche sollen nach und nach alle Kindergartenkinder in ihre Einrichtungen zurückkehren, aber nicht gleichzeitig.Das teilte die Stadtverwaltung gestern auf Anfrage mit. Laut Rathaus gibt es in Zweibrücken 1471 Kindergartenplätze und zusätzlich 120 Plätze in Spiel- und Lernstuben. Während der Phase der Notbetreuung, die bis gestern währte, wurden zuletzt 272 Kinder betreut. Die Frage, für wie viele Kinder eine Notbetreuung beantragt worden war, beantwortete die Verwaltung nicht.

Die bisher notbetreuten Kinder werden auch weiterhin notbetreut. Zudem kehren ab Dienstag auch alle Kinder in die Kindertagesstätten zurück, die bisher daheim bleiben mussten. Das Rathaus schreibt: „Unser Ziel ist es, dass alle Kinder zumindest abwechselnd in die Einrichtungen gehen können.“ Die Kinder hätten die Möglichkeit, „stunden-, tage- oder wochenweise wieder mal in der Kita zu sein“. Die Eltern würden nächste Woche informiert, welche Kinder wann kommen können. Laut Rathaus gilt: Je Gruppe statt 25 Kinder nur zehn bis 15 und keine Mischung von Personal oder Kindern in den Randzeiten. Offen blieb, wie viele Kinder ab Dienstag insgesamt gleichzeitig betreut werden.

Die Stadt beschäftigt derzeit 119 Erziehungskräfte in ihren Kitas. Davon dürfen einige – die genaue Anzahl blieb offen – derzeit nicht mit Kindern arbeiten. Sie werden für Verwaltungsarbeiten eingesetzt.