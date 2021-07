In den Sommerferien bietet das Römermuseum Homburg-Schwarzenacker ein Kinderprogramm an. Jeden Dienstag zwischen 11 und 17 Uhr wird gebastelt, getöpfert, gekocht und gegraben. Hinzu kommen erstmals Programme an drei Sonntagen. Am 1. August geht es um die Römermode, am 8. August um „Kunstschule – Römische Feingeister“ und am 15. August um das römische Handwerk. Der Eintritt kostet jeweils sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Das Familienticket wird für 14 Euro verkauft. Für Bastelmaterial werden drei Euro berechnet. Nach den Ferien, am Sonntag, 12. September 2021, findet im Barockgarten des Museums von 9 bis 18 Uhr der Erlebnistag „Ambottens Fest“ mit modischen, kulinarischen und musikalischen Aspekten. Anmelden muss man sich nicht. Informationen stehen unter roemermuseum-schwarzenacker.de im Internet, anrufen kann man unter Telefon 06848/730777.