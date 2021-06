Eine Mitarbeiterin des Rimschweiler Kindergartens hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Kinder der Gruppe, in der sie tätig war, müssen jetzt in häuslicher Quarantäne bleiben. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Bei der Mitarbeiterin handelt es sich demnach um eine der sieben Personen aus Zweibrücken, bei denen am Wochenende eine Corona-Infektion festgestellt worden war. Am Montag kam keine neue Infektion hinzu. Weder in der Stadt Zweibrücken noch im Landkreis noch in der Stadt Pirmasens. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Inzidenz nun auch in Zweibrücken mittelfristig sinken könnte, sofern sich im Kindergarten Rimschweiler keine Kinder angesteckt und das Virus mit nach Hause getragen haben.