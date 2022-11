Die Stadt veröffentlicht am Donnerstag das Ferienprogramm für nächstes Jahr. Ab diesem Tag können Eltern ihre Kinder online unter www.zweibruecken.feripro.de anmelden.

Das Ferienprogramm basiert auf einer Umfrage unter Eltern nach dem Bedarf an Betreuungsplätzen in den Ferien. Laut Stadt nahmen 126 Eltern teil. Auffallend sei der steigende Bedarf an Frühbetreuung gewesen, den über die Hälfte der Eltern benötigten. Deshalb gebe es nächstes Jahr die Möglichkeit, die Kinder bereits ab 7.30 Uhr in der Frühbetreuung anzumelden statt wie bisher ab 8 Uhr. Das Ferienprogramm bietet Freizeitaktionen für Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren.

In den Osterferien gibt’s eine Kinderfreizeit mit Ausflügen, etwa in den Wildpark Freisen oder den Kurpfalzpark Wachenheim. Ansprechpartnerin ist Annika Bold, Telefon 06332 871577. Neu ist die Kreativwerkstatt in den Pfingstferien. Hier erwartet die Kinder drei Workshoptage zu den Themen Musik, Bildende Kunst und Medien mit Fachleuten der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens. Freitags endet die Freizeit mit einer Abschlussveranstaltung in Zweibrücken (Natascha Glahn, Telefon 06332 871673).

In den ersten beiden Sommerferienwochen gibt’s die Kindererlebniswochen mit Spielen und Freibadbesuchen (Nicole Buchholz, Telefon 06332 871560). In der dritten Woche wird eine Natur-Adventure-Freizeit rund um die Themen Natur, Tierwelt und Abenteuer angeboten (Natascha Glahn, Telefon 06332 871673). In der sechsten Ferienwoche findet das Zirkusprojekt mit dem Zirkus Zappzarap statt, einmal für Acht- bis Elfjährige, einmal für Zwölf- bis 15-Jährige. In der ersten Herbstferienwoche gibt es die Herbstspieltage in der Westpfalzhalle. Zuständig für die Angebote in den Sommer-und Herbstferien ist Vincent Möchel-Stieß, Telefon 06332 871516.

Der Normalpreis für die Ferienfreizeiten beträgt 50 Euro pro Woche. Alleinerziehende und Geringverdiener zahlen 25 Euro pro Woche. Bei der Anmeldung mehrerer Kinder reduziert sich der Preis ebenfalls. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.zweibruecken.feripro.de oder koja@zweibruecken.de.