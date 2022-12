Die Kinderarztpraxen stehen derzeit am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Christoph Neumann, Kinderarzt in Zweibrücken, kann das nur bestätigen. Nach jahrelangem Infektionsschutz durch die Corona-Maske ist das Immunsystem der Patienten an die saisontypischen Erkältungserreger nicht mehr gewöhnt. Im Moment grassieren gleich mehrere heftige Ansteckungswellen gleichzeitig – auch abseits von Corona. Für Eltern gibt es Möglichkeiten, unnötige Infektionsrisiken im Wartezimmer zu vermeiden.

