Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein achtjähriges Kind auf dem Weg zur Schule belästigt worden war. Wie die Polizei am Montag berichtet, haben bereits am 2. Februar gegen 7.40 Uhr vermutlich drei Jugendliche das Kind belästigt und sollen es körperlich angegangen haben. Das achtjährige Kind soll auf dem Weg zur Schule in der Bexbacher Schillerstraße gewesen sein. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 bei der Polizei Homburg zu melden.