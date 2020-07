Am Montag, 15.30 Uhr, kam es in der Rosengartenstraße vor dem neuen Imbiss zu einem Einsatz der Feuerwehr. Laut Matthias Mahl, dem Leiter der Zweibrücker Polizeiinspektion, hatte eine Familie ihr Auto vor dem Food Truck geparkt. Als die Mutter – der Vater war ebenfalls nicht mehr im Auto – den Kofferraum schloss, verriegelte sich das Fahrzeug. Im Inneren des Wagens befand sich aber noch das dreieinhalb Monate alte Kind. Ebenfalls im Fahrzeug: der Autoschlüssel. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei sowie ein Rettungswagen an. Die Eltern und Umstehenden deckten in der Zwischenzeit die Frontscheibe des Autos mit Jacken und Tüchern ab, um das Kleinkind vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Feuerwehr öffnete das Auto. Das Kind wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.