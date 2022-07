Der kleine Levin aus Pirmasens ist fast drei Jahre alt und leidet an Leukämie. Um ihn und seine Familie zu unterstützen, ist für Sonntag ein Benefizspiel geplant.

Das Urteil gegen den Besitzer eines Hauses in der Winzler Straße in Pirmasens, in dem 2020 zwei Mädchen bei einem Brand umkamen, ist rechtskräftig.

Das Coronavirus wütet weiter in der Region. Das Gesundheitsamt meldet über 1000 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall.

Die IHK Pfalz macht sich stark für die Gastronomen und Gewerbebetriebe in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken. Sie sieht die Stadt in der Pflicht bei der seit zwölf Wochen andauernden Straßensperrung.

Rüdiger Franke, einst Geschäftsführer des Zweibrücker Flughafens, wurde jetzt als neuer Chef des Hunsrück-Airports Frankfurt-Hahn vorgestellt.

Schüler des Pirmasenser Kant-Gymnasiums haben sich im Unterricht mit dem Thema Demokratie befasst. Dafür haben sie eine Podcast-Reihe produziert, die jetzt vorgestellt wurde.

Der Contwiger Gesangverein „Liederkranz“ feiert am Sonntag sein 140-jähriges Bestehen. Über 100 Jahre lang sangen dort nur Männer.

In Hinterweidenthal muss eine Straße in zwei Teilen ausgebaut werden. Denn ein Ausbau in einem Stück würde eine Vollsperrung erforderlich machen, und die wäre dort zu gefährlich.

Die Wasserversorgung in Bobenthal soll langfristig gesichert werden. Deswegen wird dort nun für rund eine Million Euro ein neuer Hochbehälter gebaut.

Nicht nur in Dahn sind in dieser Woche viele Schüler nach ihrem Abschluss mit einer Feier – und einige auch mit Preisen – verabschiedet worden.