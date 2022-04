Die Saarländer zeigen sich skeptisch gegenüber Elektroautos. Das geht aus einer Studie der staatlichen KfW-Bank hervor. E-Autos machen im Saarland nur 1,9 Prozent der gesamten Fahrzeugflotte aus. Auch in Rheinland-Pfalz sind E-Autos eher die Seltenheit, hier machen diese nur einen Anteil von 2,1 Prozent aus. Die Ladeinfrastruktur lässt laut KfW-Bank im Saarland ebenfalls zu Wünschen übrig. Im Schnitt müssen sich 28 E-Autos eine Ladesäule teilen. Die Saarländer stehen der Elektromobilität besonders kritisch gegenüber. So gaben zwar 39 Prozent der Haushalte in dem vergleichsweise dicht besiedelten Land an, auf einem privaten Stellplatz eine Lademöglichkeit installieren zu können. Dennoch betonen weit über 56 Prozent der Befragten, wegen des fehlenden eigenen Stellplatzes nicht auf ein E-Auto umsteigen zu können. Bundesweit vertreten nur 34,6 Prozent diese Meinung.