Ein Pedelec-Fahrer in St. Ingbert hat am Dienstag eine kuriose Unfallkette ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zu spät bemerkt, dass vor ihm ein Radfahrer nach links abbiegen wollte. Das Pedelec prallte gegen das Fahrrad und rutschte dann noch gegen zwei geparkte Motorräder. Eines von diesen fiel um und krachte gegen ein abgestelltes Auto.

Der Pedelecfahrer wurde am Kopf verletzt und musste vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ganz blöd gelaufen ist es aber auch für den Radfahrer, der unverschuldet in die Sache verwickelt wurde: Am Unfallort fand die Polizei in seiner Satteltasche etwas Cannabis. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel. Unter Drogeneinfluss soll er zum Unfallzeitpunkt aber nicht gestanden haben.