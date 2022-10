Am Freitag, 17 Uhr, beginnt im Sportheim die Bottenbacher Kerb mit der Feier „50 Jahre Sportheimbau“ mit Bilderausstellung. Ab 18 Uhr wird zum Schlachtfest, um 19 Uhr zum AH-Fußballturnier eingeladen. Die Band Impact spielt beim Kerwerock ab 20 Uhr im Zelt mit Barbetrieb auf dem Dorfplatz. Dort, beim Dorfgemeinschaftshaus, stehen die Kirmesbuden. Am Samstag folgt ein Dämmerschoppen im Festzelt. Ab 21 Uhr gastiert dort die einheimische Partyband NoName Boba. Am Sonntag, nach dem Kerwespiel, zieht ab 17.30 Uhr der Kerweumzug der Straußjugend mit Blasmusik vom Sportplatz zum Dorfplatz. Im Festzelt wird um 18 Uhr die Kerwerede gehalten. Um 18.30 Uhr geht es darin weiter mit „Father & Son“. Der abschließende Frühschoppen mit Udo Haas beginnt am Montag, 11 Uhr, im Festzelt.