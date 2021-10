Über 150 Zuhörer, die sich beim Eintritt ins umzäunte Kerwegelände am Prinzenpark als geimpft oder genesen ausweisen mussten, zog am Sonntagnachmittag die Kerwerede der Ernstweiler Straußjugend an.

Mit stimmgewaltiger Unterstützung der Straußbuben und Straußmädchen lasen Kulian Wilhelm und Simon Nikolaus die 30 Seiten starke Kerwerede mitsamt so mancher Peinlichkeit der vergangenen 365 Tage. Und den Straußbuben und -mädchen ist dabei nicht viel entgangen, was in und um Ernstweiler so passiert ist im vergangenen Jahr.

In Form eines Dialogs, bei dem sich die beiden Redenleser stets die Bälle zuspielten, berichteten Wilhelm und Nikolaus auch selbstironisch von Simon Nikolaus, der beinahe einen Ausflug in den Freizeitpark verpennt hätte, weil er sich den Wecker falsch gestellt hat. Und zwar nicht auf eine falsche Uhrzeit, sondern sogar auf einen falschen Wochentag. So verschlafen war Nikolaus als Redenleser am Sonntag jedoch nicht. Feuchtfröhlich begrüßte er zudem die Neuen in der Straußjugend. Dörthe Mache hielt die Sperrstunde nicht ein, wussten Simon Nikolaus und Julian Wilhelm. Jan Brennemanns Abenteuer mit einer Calzone-Pizza thematisierten sie ebenso wie einen verlorenen Anhänger mit Grünabfällen sowie die Entwicklung auf dem Oltsch-Gelände und auf dem Ernstweiler Hof.