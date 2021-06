Am Kerweplatz in Ernstweiler entsteht ein weiterer Boule-Platz. Die Straußjugend will diesen anlegen. Außerdem wird der Platz jetzt befestigt, damit sich dort bei Regen nicht mehr so viele Pfützen bilden.

Zudem werden Leuchten aufgestellt, damit Besucher bei Nacht etwas sehen. Die Stadt bezahlt die Befestigung. Die Stadtwerke stellen die Leuchten auf. Nach einem Bürgerantrag zum Haushalt hatte der Rat 10.000 Euro für den Kerweplatz bewilligt. „Seit heute rollen die Bagger, und die Vorarbeiten zur Befestigung der Fläche für das Festzelt laufen“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Donnerstag vor Ort. Die Maßnahme sei ein Gewinn, denn der Kerweplatz werde auch als Parkplatz von Personen genutzt, die mit ihren Kindern zum Spielplatz fahren. Auch von Wanderern, Beschäftigten der Grundschule und Gästen der umliegenden Gastronomie.

„Es ist ein zentraler Treffpunkt in Ernstweiler“, erläuterte Julian Wilhelm von der Straußjugend Ernstweiler. „Nicht nur als Mitglieder der Ernstweiler Straußbuben, sondern auch als Ernstweiler Bürger liegt uns die Umsetzung des Projektes sehr am Herzen“, ergänzte Simon Nikolaus, ebenfalls Mitglied der Straußjugend. Er hofft, dass bald auf dem Platz zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden. Der Umweltbetrieb spendete zwei Tütenspender für Hundekot samt Mülleimern.