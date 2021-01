Die Schlagersängerin Kerstin Ott will ihr ursprünglich für 1. Dezember 2020 geplantes Konzert in der Saarbrücker Saarlandhalle am Sonntag, 11. April, 18 Uhr, nachholen. Mit ihrer Band ist sie auf „Ich geh meinen Weg“-Tour. Karten gibt es für 39,50 Euro online unter www.garage-sb.de.