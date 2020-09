350 Besucher waren erlaubt, etwa 250 Gäste kamen, um am Sonntag der Rimschweiler Kerberede vor der Kultus-Halle zu lauschen. Gegen 15.45 Uhr begannen Eric Frenzel, Anna Hofmann, Paula Kämmer und Benjamin Bastian, die Kerwerede vorzulesen. Sie saßen auf dem Hallendach, geschützt durch Sonnenschirme, ausgestattet mit Gitarre und Mikrofonen, die zunächst etwas Probleme machten. Zur Freude der Zuhörer, darunter eine Abordnung der befreundeten Ernstweiler Straußbuben sowie die „alten Säcke“, also ehemalige Rimschweiler Straußbuben und -mädchen, lasen die vier Reime vor – gespickt mit Spaß, Gemeinheiten, Missgeschicken und seltsamen Vorkommnissen des vergangenen Jahres. Die Straußbuben berichteten von ihrem Ausflug nach New York. „Ma grieht se zwar aus Rimschwiller raus, aber Rimschwiller ned aus ihne“, beschieden sie den Amerika-Reisenden. Diverse Kurzgeschichten und Kurznachrichten lockerten die Kerberede auf. mml