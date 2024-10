Ein besonderes Jubiläum feiert die Straußjugend Ernstweiler: Die Kerb gibt es seit 222 Jahren. In der Kerwerede von Simon Nikolaus und Julian Wilhelm wird dieses Jubiläum auf dem Kerweplatz am Prinzenpark gewürdigt.

Damit viele Besucher von Freitag bis Montag, 11. bis 14. Oktober, kommen, waren die Straußbuben und -mädchen am Sonntag mit Traktor und Anhänger auf Werbefahrt. Es ging zuerst durch Ernstweiler, wo wie in Einöd alle Straßen abgefahren wurden. Dann folgten die zehn Straußbuben und sieben Straußmädchen einer Einladung auf die Mimbacher Kerb. „Von dort aus geht es über Böckweiler, Hengstbach, Mittelbach Richtung Rimschweiler, wo wir im Hasenheim fürs Mittagessen reserviert haben“, erklärte Julian Wilhelm vor der Abfahrt. Danach ging es durch die Stadt nach Battweiler, wo auch Kerb gefeiert wurde, und dann über Wattweiler zurück.

„Wir bleiben bei den bekannten Veranstaltungen“, kündigte Wilhelm an. Wie in den Jahren zuvor gebe es Freitag bis Sonntag Livemusik im Kerwezelt. Montags, 12 Uhr, zum Leberknödelessen spielt ein Alleinunterhalter. Schausteller und Kinderreitschule stünden parat. Höhepunkte seien unter anderem das Feuerwerk am Samstag ab 21.30 Uhr und der vorherige Fackelzug mit den Pfälzer Rhythmusfetzern ab 20 Uhr. Die Band Celebrate Music4you spielt am Freitag ab 20 Uhr. Los geht es mit dem Fassanstich am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag startet um 13 Uhr der Kerweumzug im Dorf mit der Marching Band, um 16 Uhr beginnt die Kerwerede, ab 18 Uhr spielen Krachleder im Festzelt.

Simon Nikolaus hält seit 16 Jahren die Kerwerede in Ernstweiler, immer im Duo. Seit einigen Jahren ist Julian Wilhelm dabei. Für die Jubiläumskerb erwarten die Straußbuben und -mädchen noch mehr Besucher als 2023 – damals hörten mehr als 200 Menschen zu.