Der Investor gibt Einblicke in sein Vorhaben, in Zweibrücken ein Schnellrestaurant der Kette Kentucky Fried Chicken anzusiedeln. Die Betreiber des benachbarten Kinos verfolgen das Ganze mit Spannung.

Kentucky Fried Chicken (KFC) will nach Zweibrücken, in diewahrscheinlich einzige Stadt in Deutschland, in deren Verkehrsnetz es eine Kentuckystraße gibt.