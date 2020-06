Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus am Etzelweg eingebrochen. Laut Polizeibericht verschafften sich der oder die Täter zwischen 16 und 17.40 Uhr Zutritt zu dem Anwesen. Sie traten ein Kellerfenster mit Lochgitterschutz auf der Rückseite des Gebäudes ein. Das Fenster wurde durch die Gewalteinwirkung teilweise aus dem Mauerwerk gerissen – die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300 Euro. Über die Kellertreppe gelangten sie ins Erdgeschoss, wo die Einbrecher sämtliche Räume durchsuchten. Sie stahlen zwei Armbanduhren sowie einen dreistelligen Euro-Betrag aus einer Geldbörse. Die Polizei, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht Zeugen.