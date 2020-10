Mit in Thüringen geklauten Autokennzeichen war am Donnerstag ein 35-Jähriger in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Das war aber nicht das einzige Vergehen, das den Polizeibeamten bei einer Kontrolle gegen 10.30 Uhr auffiel. Der Autofahrer hatte darüber hinaus noch Amphetamin, Opiate, Metamphetamin und THC, das in Cannabis vorkommt, im Blut. Außerdem fanden die Beamten zwei verschreibungspflichtige Tabletten im Wagen, deren Herkunft der 35-Jährige laut Polizei nicht plausibel erklären konnte. Außerdem hat der Mann weder einen Führerschein noch war sein Wagen zugelassen oder versichert.