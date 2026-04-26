Die meisten Zweibrücker Häuser brauchen in den nächsten Jahren eine neue Heizung. Der Einbau einer Wärmepumpe wird mit bis zu 55 Prozent gefördert. Die Wärmeplanung hilft.

„Die Wärmewende in Zweibrücken kann nur dann funktionieren, wenn jeder Bürger für seinen eigenen Haushalt eine zukunftsfähige Entscheidung fällt“, sagte Johannes Jacobs, dessen Freiburger Ingenieurbüro Greenventory die Kommunale Wärmeplanung für Zweibrücken ausgearbeitet hat. Auf einem Bürger-Informationsabend am Donnerstagabend im Herzogssaal berichtete er, dass jede dritte Heizung, die in einem Haus in Zweibrücken verbaut ist, bereits 20 und mehr Jahre alt sei. Um bis 2045 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müssten im großen Stil die Heizungen ausgetauscht werden. Der Fachmann bezweifelt, dass es etwa mit „grünem Gas“ jemals etwas wird. Um für die Zukunft auf der sicheren Seite zu sein, rät er dem Gros der Hausbesitzer, sich für den Einbau einer Wärmepumpe zu entscheiden.

„Wenn ich Aussicht darauf habe, dass mein Haus eines Tages an ein Nahwärmenetz angeschlossen wird, würde ich mir heute aber keine Wärmepumpe einbauen lassen“, nannte Oberbürgermeister Marold Wosnitza einen Erkenntnisgewinn, den die Zweibrücker aus der Wärmeplanung fürs Stadtgebiet für sich ziehen können. „Wir waren früh dran mit diesem Thema“, sagte der Rathauschef. „Deshalb können wir jetzt schon Hinweise darauf geben, wo beim Ausbau von Wärmenetzen etwas passieren könnte und wo eher nicht.“

Anschluss funktioniert nur in Ballungsgebieten

„In Vororten wie Mörsbach, in denen es wenig Mehrfamilienhäuser gibt, wird der Neubau von Wärmenetzen wirtschaftlich nicht sinnvoll sein“, erläuterte Johannes Jacobs von Greenventory. Die 130 Seiten starke Wärmeplanung soll Wege in das Jahr 2045 weisen, ab dem die privaten, öffentlichen und gewerblichen Gebäude im Zweibrücker Stadtgebiet nur noch klimaneutral beheizt werden dürfen.

Vor etwa 40 Zweibrücker Zuhörern berichtete Jacobs, dass Teile der Rosenstadt heute bereits an öffentliche Wärmenetze angebunden seien – darunter das Wohngebiet Sechsmorgen und Häuser in der Pasteurstraße, auf dem Hochschulcampus sowie in der Canadasiedlung. „Wir müssen aber gucken, wie wir dort die Heiztechnik in den nächsten Jahren vom Gas auf erneuerbare Energien umstellen.“ Für den Bau ganz neuer Nahwärmenetze hält Johannes Jacob innerstädtische Gebiete für geeignet, in denen es viele Mehrfamilienhäuser gibt – etwa im Bereich Hofenfels-/Zeilbäumerstraße, in der Stadtmitte, am Europaring, in Ixheim und den Breitwiesen. „Uns ist klar, dass das eine gewaltige Aufgabe wäre, verbunden mit hohen Investitionskosten.“

Kooperation mit Homburger Stadtwerken

Allerdings, so der Fachmann von Greenventory, komme der Löwenanteil des Zweibrücker Gebäudebestands nicht für einen Anschluss an Wärmenetze infrage. 85 Prozent der Häuser im Stadtgebiet müssten ihre Wärme auch in fernerer Zukunft aus eigener Heizung beziehen.

Paula Schumann von Greenventory moderierte die Bürger-Infoveranstaltung im Herzogssaal. Foto: Gerhard Müller

Horst Heinrich, Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter Wärme-Service Zweibrücken GmbH, gab bekannt, dass sein Unternehmen eine Kooperation mit den Stadtwerken Homburg eingegangen sei: Über diese Zusammenarbeit soll in beiden Nachbarstädten mithilfe von Probebohrungen nach Stellen gesucht werden, die sich für die Gewinnung von Erdwärme eignen, auch Geothermie genannt.

Verbraucherzentrale bietet Hilfe an

Weil Wärmepumpen für viele Bürger Neuland sind, ergriff Klaus Danner in der Informationsveranstaltung das Wort. Der Zweibrücker ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Auf Wunsch kommt er zu Privatleuten ins Haus, um Tipps zur Modernisierung der Heiztechnik, zur Minderung des Energieverbrauchs und zur staatlichen Förderung von Investitionen zu geben. Danner bezifferte die „typische Förderhöhe“ auf „in der Regel 35 bis 55 Prozent der Investitionssumme“. Der Energiefachmann rät, einen anstehenden Heizungstausch „mit Ruhe vorzubereiten“. Entscheidend sei es, die Heizleistung exakt auf das jeweilige Haus abzustimmen – die Wärmepumpe dürfe also weder zu groß noch zu klein dimensioniert sein. „Und wem bereits ein konkretes Angebot für eine Wärmepumpe vorliegt, dem bietet die Verbraucherzentrale einen kostenlosen Angebots-Check an“, ergänzte Danner. „Das gibt’s nur in Rheinland-Pfalz.“

Energieberatung

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet über ihre Webseite energieberatung-rlp.de Hilfe bei der Wahl nach neuer Heiztechnik fürs Haus an.

Klaus Danner hat an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat, jeweils 13.30 bis 18 Uhr, Sprechstunde in der Landauer Straße 18-20 (Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung) in Zweibrücken. Termine können vorab unter Telefon 0800 60 75 600 vereinbart werden.