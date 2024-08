Am Montagmittag ist in St. Ingbert ein Rennradfahrer verletzt worden. In der Kaiserstraße ist der 64 Jahre alte Radfahrer von Passanten entdeckt worden, als er auf der Straße lag. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach dem Unfall sei er aber wieder „vernehmungsfähig“ gewesen. Auch sein Fahrrad wurde bei dem Unfall, der gegen 12.45 Uhr passiert sein soll, schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden am Rad auf einen drei- bis vierstelligen Betrag. Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, seien nicht ausfindig gemacht worden, jedoch gibt es laut Polizei „keine Anzeichen für die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs“. Der Fahrradfahrer sei offenbar gestürzt, wie dieser gegenüber den Beamten selbst ausgesagt hatte. Die Polizeidienststelle St. Ingbert bittet trotzdem Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.