Auf dem Langerkopf zwischen Wilgartswiesen werden sich keine Windkraftanlagen drehen. Die Landesregierung hatte den Wunsch des Verbandsgemeinderates Hauenstein, dort Windräder aufzustellen, zuletzt abgelehnt. Stattdessen kommt dort Photovoltaik zum Einsatz.

Eine weitere Baustelle auf der A8 zwischen Zweibrücken und dem Neunkircher Kreuz kann für Staus und Autofahrerfrust sorgen: Die Auf- und Abfahrten bei Einöd werden teilweise gesperrt.

Gute Nachrichten brachte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch mit in die Südwestpfalz. Das Land wird den Großteil der Kosten zur Modernisierung der Wieslauterstrecke übernehmen.

In einem weiteren Teil unserer Serie „75 Jahre Pirmasenser Rundschau“ geht es um zwei Unfälle auf der B270 in 70er-Jahren, die deutlich zeigten, wie unterschiedlich amerikanische und deutsche Behörden in Sicherheitsaspekten tickten.

Kleiner Exe, Westpfalz-Stadion und Ixheim: Dort werden die drei wichtigsten Sportprojekte Zweibrückens angegangen. Im Sportausschuss wurden sie vorgestellt.

Ein Sprudler, der mehr kann als nur Wasser umwälzen, soll die andauernden Probleme im Pirmasenser Strecktalweiher lösen. An anderer Stelle wurden mit einem solchen Gerät gute Erfahrungen gemacht.

Der Schwerverkehr in der Littersbachstraße beschäftigt den Niedersimter Ortsbeirat weiterhin. Bürgermeister Michael Maas konnte eine Lösung in Aussicht stellen.

Wir sollten mehr übers Altern reden, sagt die Pirmasenser Gynäkologin Daniela Paepke. In ihrem Buch „Ganz schön heiß hier“ thematisiert sie die Wechseljahre. Richtig genutzt, könne die Menopause auch positive Effekte haben: Viele Frauen bemerkten „einen regelrechten Kraftschub“.

Das Hauensteiner Hallenbad in der Marienschule wird erst nach den Weihnachtsferien öffnen. Durch die Pause soll Gas gespart werden. Erst dann gibt es dort wieder Schwimmunterricht für die Kleinen.