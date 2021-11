In der Großsteinhauser Friedhofstraße sind am Mittwoch, 24. November, zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei wurde niemand verletzt; der Sachschaden soll etwa 10.000 Euro betragen. Eine 68-Jährige sei mit ihrem Peugeot 1007 in der Friedhofstraße auf die Gegenspur geraten, wo ihr Wagen gegen den Suzuki Jimny eines 65-Jährigen prallte. Die beiden Autos verkeilten sich mit ihren linken Wagenseiten ineinander.